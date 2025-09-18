18 Eylül 2025, Perşembe

İsrail'in Gazze'de emlak oyunu! İsrailli bakan: Gazze'de emlak ganimeti var

İsrail'in Gazze'de "emlak" oyunu! İsrailli bakan: Gazze'de emlak ganimeti var

Giriş: 18.09.2025 12:32
İsrail'in Gazze'deki kirli planı birinci ağızlardan gün yüzüne çıkıyor. İsrail Maliye Bakanı Smotriç, "Gazze'de emlak ganimeti var, ABD ile paylaşacağız" dedi. Ayrıca ABD'nin bu doğrultuda planlamalar yaptığının altını çizdi.
