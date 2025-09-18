İsrail'in Gazze'de "emlak" oyunu! İsrailli bakan: Gazze'de emlak ganimeti var

İsrail'in Gazze'deki kirli planı birinci ağızlardan gün yüzüne çıkıyor. İsrail Maliye Bakanı Smotriç, "Gazze'de emlak ganimeti var, ABD ile paylaşacağız" dedi. Ayrıca ABD'nin bu doğrultuda planlamalar yaptığının altını çizdi.

