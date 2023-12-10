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İsrail'in Gazze katliamında 65. gün

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Giriş: 10.12.2023 13:11
İsrail Gazze'de katliamları 65. günde de devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bini geçti. Son durumu A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs'ten aktardı.
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