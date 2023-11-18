İsrail’in Gazze katliamında 43. gün

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 43'üncü günde de devam ediyor. İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki bölgelerine göç etmeyi sürdürüyor.