14 Kasım 2023, Salı
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İsrail'in Gazze katliamında 39. gün
İşgalci İsrail Terör Örgütü, Gazze’de sivillere karşı açtığı savaşa 38 gündür devam ediyor. Masumların üzerine her yerden bombalar yağıyor. Gazze sınırında bulunan ekiplerimizden Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.