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İsrail'in Gazze katliamında 39. gün

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Giriş: 14.11.2023 16:28
İşgalci İsrail Terör Örgütü, Gazze’de sivillere karşı açtığı savaşa 38 gündür devam ediyor. Masumların üzerine her yerden bombalar yağıyor. Gazze sınırında bulunan ekiplerimizden Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.
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