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İsrail'in Gazze katliamında 35. gün

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Giriş: 10.11.2023 14:10
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 35'inci günde de devam ediyor. İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki bölgelerine göç etmeyi sürdürüyor.
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