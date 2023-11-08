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İsrail'in Gazze katliamında 33. gün

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Giriş: 08.11.2023 13:50
İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 33'üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü.
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