İsrail’in Gazze katliamında 20. Gün

İsrail, son 20 gündür Gazze'ye karşı hukuk ve vicdan tanımadan büyük bir saldırı başlattı. Tonlarca bomba atarak masum bebekler ve çocukları hayattan kopardı. BM tarafından yayınlanan bir rapor, bu vahşeti bir kez daha teyit etti; çocukların saldırılarda ölüm oranının yüzde 40 olduğunu belirtti.