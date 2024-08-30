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İsrail'in cuma kısıtlaması! Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine engel

İsrail'in cuma kısıtlaması! Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine engel

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 13:20
İsrail, Gazze'de saldırılarını aralıksız sürdürürken Kudüs'te ise cuma namazı öncesi kısıtlamalar sürüyor. A Haber ekibinden Halil İbrahim Uğur ve İskender Demirel Kudüs'ten son durumu aktardı.
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