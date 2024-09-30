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İsrail’in bir sonraki hedefi ne? A Haber’de değerlendirdi

İsrail’in bir sonraki hedefi ne? A Haber’de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 16:58
Güncelleme:30.09.2024 16:59
Gazze’de bir yıldır katliam yapan İsrail’in yeni hedefi Lübnan. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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