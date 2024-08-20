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İsrail'in bir savaş suçu daha kamerada! Han Yunus’ta gazetecileri hedef aldı

İsrail'in bir savaş suçu daha kamerada! Han Yunus’ta gazetecileri hedef aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 18:55
Yenisini ekleyen İsrail, bir kez daha gazetecileri hedef aldı. İşgal güçleri, Han Yunus'ta çekim yapan basın mensuplarına kurşun yağdırdı. O esnada kamerayı kapatmayan muhabirlerden biri, dehşet anlarını saniye saniye kayda aldı. Kurşunların isabet ettiği bir gazeteci öldü, bir gazeteci de yaralandı.
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