İsrail'in bir savaş suçu daha kamerada! Han Yunus’ta gazetecileri hedef aldı

Yenisini ekleyen İsrail, bir kez daha gazetecileri hedef aldı. İşgal güçleri, Han Yunus'ta çekim yapan basın mensuplarına kurşun yağdırdı. O esnada kamerayı kapatmayan muhabirlerden biri, dehşet anlarını saniye saniye kayda aldı. Kurşunların isabet ettiği bir gazeteci öldü, bir gazeteci de yaralandı.

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