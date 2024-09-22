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İsrail’in Beyrut’a saldırısında can kaybı artıyor!

İsrail’in Beyrut’a saldırısında can kaybı artıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 18:28
İsrail’in cuma günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e yükseldi. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Beyrut saldırısında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in hayatını kaybettiğini doğrulamıştı. Ayrıca Hizbullah'ın Rıdvan biriminin üst düzey komutanlarından Ahmed Vehbi'nin de öldürüldüğü belirtilmişti.
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