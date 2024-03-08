08 Mart 2024, Cuma
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İsrail’in alıkoyduğu 47 cenaze defnedildi! Refah’ta toplu mezara gömüldü
Gazze Şeridi’nde katliama devam eden İsrail, el koyduğu 47 Filistinlinin naaşını teslim etti. Cenazeler Refah’ta açılan toplu mezara defnedildi. Gazze'nin kuzeyinde ise katliam devam ederken, israil askerleri Gazzelilerin evlerini havaya uçurdukları o anları alay ederek paylaştı