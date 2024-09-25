25 Eylül 2024, Çarşamba
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İsrail/Eilat limanı vuruldu! İşte o görüntüler
Irak İslami Direniş Hareketi İsrail'in Eilat Limanını hedef aldıklarını duyurdu. İsrail'in güneyindeki Eylat kentine 2 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Eylat kentinin doğusundan gelen iki İHA’nın tespit edilmesinin ardından şehirde sirenlerin çaldığı belirtildi. Açıklamada, İsrail donanmasına ait Saar 5 sınıfı korvetten kente yönelen İHA'lardan birine müdahale edildiği, diğerinin kentte bir noktaya isabet ettiği kaydedildi. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada, İHA saldırısında iki kişinin hafif yaralandığı, sağlık görevlilerinin yaralılarahastaneye sevk etmeksizin olay yerinde müdahale ettiği aktarıldı.