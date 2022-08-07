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İsrail’e sert tepkiler

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Giriş: 07.08.2022 12:15
İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İşgalci zihniyet güvenlik politikası adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaşananları devlet tetörü olarak tanımladı.
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