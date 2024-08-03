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İsrail’e karşı tek ses oldular! Binlerce kişi Haniye için sokağa çıktı

İsrail’e karşı tek ses oldular! Binlerce kişi Haniye için sokağa çıktı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 03.08.2024 09:51
Hamas lideri İsmail Haniye suikastı dünyanın birçok adresinde protesto edildi. Ürdün'den Yemen'e binlerce kişi meydanlara akın etti.
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