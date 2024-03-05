05 Mart 2024, Salı
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İsrail’e Eurovision’da Gazze tepkisi! İsrail şarkı sözlerini değiştirmeyi kabul etti
Siyasi sözler kullandığı gerekçesiyle İsrail Eurovision’dan diskalifiye olma riskiyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine geri adım atan Tel Aviv yönetimi sözleri değiştirmeyi kabul etti. Ancak pek çok ülke savaş nedeniyle İsrail’in yarışmasına karşı tavır alıyor. Rusya örneğini veren ülkeler, İsrail şarkısının Eurovision’da olmasını istemiyor.