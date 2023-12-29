İsrail’den yine onur kırıcı uygulama! Evlerinin önünde yarı çıplak teşhir edildiler

İşgalci İsrail Terör Örgütü, utandıran uygulamaya devam ediyor. Yine onlarca Gazzeli, yaşadıkları sokakta yarı çıplak teşhir edildi. Aralarında çocuklar da vardı.

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