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İsrail’den yine onur kırıcı uygulama! Evlerinin önünde yarı çıplak teşhir edildiler

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 14:14
İşgalci İsrail Terör Örgütü, utandıran uygulamaya devam ediyor. Yine onlarca Gazzeli, yaşadıkları sokakta yarı çıplak teşhir edildi. Aralarında çocuklar da vardı.
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