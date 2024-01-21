İsrail’den Tulkerim Kampı’na baskın

İsrail ordusu bir kez daha işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine baskın düzenledi. Evleri ve dükkanları yıkan işgalci güç, altyapıya da ciddi zarar verdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver baskın düzenlenen evlerden birini görüntüledi.