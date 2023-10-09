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İsrail'den sivil Filistinlilere katliam! Çocuklara bombalarla saldırı! Bu sabah Gazze'den gelen görüntüler kahretti

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Giriş: 09.10.2023 13:02
Güncelleme:09.10.2023 13:03
İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. İsrail uçakları Gazze Şeridi'nde son 20 dakikada 800'den fazla hedefi vurdu. Filistin'den yapılan açıklamada, 493 sivilin bu saldırılarda hayatını kaybettiği, 2 bin 751 kişinin de yaralandığı belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise dünyaya adeta isyan edildi.
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