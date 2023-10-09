İsrail'den sivil Filistinlilere katliam! Çocuklara bombalarla saldırı! Bu sabah Gazze'den gelen görüntüler kahretti

İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. İsrail uçakları Gazze Şeridi'nde son 20 dakikada 800'den fazla hedefi vurdu. Filistin'den yapılan açıklamada, 493 sivilin bu saldırılarda hayatını kaybettiği, 2 bin 751 kişinin de yaralandığı belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise dünyaya adeta isyan edildi.