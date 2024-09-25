25 Eylül 2024, Çarşamba
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İsrail'den savaşı yayma hamlesi! İsrail vuruyor Hizbullah yanıt veriyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da değindiği İsrail’in devlet terörü, Gazze’den sonra, şimdi Lübnan’ı etkisi altına almış durumda. İsrail'in Lübnan’a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 569'a yükseldi. Öte yandan İsrail savaş uçakları Suriye/Tarsus’u da hedef almaya başladı ve bir taraftan Lübnan diğer taraftan Suriye’nin güneyi bombalanıyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt sıcak bölgeden son durumu aktardı.