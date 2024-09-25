25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İsrail'den savaşı yayma hamlesi! İsrail vuruyor Hizbullah yanıt veriyor

İsrail'den savaşı yayma hamlesi! İsrail vuruyor Hizbullah yanıt veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2024 00:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da değindiği İsrail’in devlet terörü, Gazze’den sonra, şimdi Lübnan’ı etkisi altına almış durumda. İsrail'in Lübnan’a dünden bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 569'a yükseldi. Öte yandan İsrail savaş uçakları Suriye/Tarsus’u da hedef almaya başladı ve bir taraftan Lübnan diğer taraftan Suriye’nin güneyi bombalanıyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt sıcak bölgeden son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den savaşı yayma hamlesi!
İsrail'den savaşı yayma hamlesi!
Başkan Erdoğan Paşinyan’ı kabul etti!
Başkan Erdoğan Paşinyan'ı kabul etti!
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul etti!
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul etti!
Sizde bu zulme ortaksınız!
"Sizde bu zulme ortaksınız!"
Emine Erdoğan Guterres ile görüştü!
Emine Erdoğan Guterres ile görüştü!
İşte katliamcı İsrail’in temsilcileri!
İşte katliamcı İsrail’in temsilcileri!
Başkan Erdoğan’dan BM’de: Netanyahu Hitler gibi durdurulmalı!
Başkan Erdoğan'dan BM’de: Netanyahu Hitler gibi durdurulmalı!
Terör devleti İsrail’den Beyrut’a bir yeni saldırı!
Terör devleti İsrail’den Beyrut’a bir yeni saldırı!
Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda ’’Ayşenur Ezgi Eygi’’ mesajı!
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda ''Ayşenur Ezgi Eygi'' mesajı!
İşte İsrail’in vurduğu yerler! A Haber ekibi Lübnan’ın güneyindeki köyleri görüntüledi
İşte İsrail’in vurduğu yerler! A Haber ekibi Lübnan’ın güneyindeki köyleri görüntüledi
İsrail uçaklarla Hizbullah roketle!
İsrail uçaklarla Hizbullah roketle!
Başkan Erdoğan BM konuşması için yola çıktı!
Başkan Erdoğan BM konuşması için yola çıktı!
Daha Fazla Video Göster