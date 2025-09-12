12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail'den Rum kesimine hava savunma sistemi! Barak mx hava savunma sistemi nedir?
İsrail’den Rum kesimine hava savunma sistemi! Barak mx hava savunma sistemi nedir?

İsrail'den Rum kesimine hava savunma sistemi! Barak mx hava savunma sistemi nedir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 16:21
Soykırımcı İsrail terör örgütü, Rumlara hava savunma sistemi teslim etti. Barak mx hava savunma sistemi nedir? A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz KKTC’den son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den Rum kesimine hava savunma sistemi! Barak mx hava savunma sistemi nedir?
İsrail’den Rumlara hava savunma sistemi!
İsrail'den Rumlara hava savunma sistemi!
Charlie Kirk’ün katil zanlısı yakalandı
Charlie Kirk'ün katil zanlısı yakalandı
Fransa’da TikTok’a suç duyurusu!
Fransa'da TikTok'a suç duyurusu!
Nepal’deki protestolarda 35 ölü!
Nepal'deki protestolarda 35 ölü!
Bulgar istihbaratı: Türkçe bilen ajan aranıyor
Bulgar istihbaratı: Türkçe bilen ajan aranıyor
Hollywood’dan İsrail tepkisi!
Hollywood'dan İsrail tepkisi!
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Fox News’ta Netanyahu karşıtı reklam!
Fox News'ta Netanyahu karşıtı reklam!
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
AP’de Charlie Kirk gerginliği!
AP’de Charlie Kirk gerginliği!
Daha Fazla Video Göster