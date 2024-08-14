İsrail'den peş peşe saldırılar! Lübnan'ın güneyine saldırılarda 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

Son dönemde tansiyonun, savaş alarmının en yüksek olduğu noktaya döneceğiz. Lübnan- İsrail sınırına. Zaman zaman Hizbullah’tan ve İsrail’den karşılıklı saldırılar gerçekleşiyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar sınır hattından gelişmeleri aktardı.

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