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İsrail'den peş peşe saldırılar! Lübnan'ın güneyine saldırılarda 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

İsrail'den peş peşe saldırılar! Lübnan'ın güneyine saldırılarda 3'ü ağır 10 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 18:12
Son dönemde tansiyonun, savaş alarmının en yüksek olduğu noktaya döneceğiz. Lübnan- İsrail sınırına. Zaman zaman Hizbullah’tan ve İsrail’den karşılıklı saldırılar gerçekleşiyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar sınır hattından gelişmeleri aktardı.
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