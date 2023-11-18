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İsrail'den nükleer silahla dünyaya tehdit

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Giriş: 18.11.2023 12:14
Gazze'de büyük bir katliam yapan İsrail, sayısını gizli tuttuğu ve denetime izin vermediği nükleer silahlarıyla tüm dünyayı tehdit ediyor. Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun, "Gazze'ye nükleer bomba atabileceklerini" söylemesiyle gündeme gelen İsrail'in nükleer programı 1952'de başladı. İGsrail'in günümüzde nükleer savaş başlığı sayısını en az 300'e çıkarttığı tahmin ediliyor.
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