İsrail'den mülteci Kampı'n vurdu: 10 şehit | Savaş uçakları ve topçu birlikleri sivil yerleşimleri vuruyor

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu. 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a yükseldi. Ayrıntılar için Gazze'ye gidiyoruz. Bölge sakini Ayesh Siam son durumu canlı yayında aktaracak.