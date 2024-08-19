İsrail'den Lübnan'a sızma girişimi! Karşılıklı saldırılar sürüyor

İsrail-Lübnan sınırında gerilim devam ediyor. Ateşkes için kritik haftaya girildi. Ateşkes olmazsa bu hafta savaş mı çıkacak? Son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve A Haber kameramanı Aydın Baytar son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

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