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İsrail'den Lübnan'a sızma girişimi! Karşılıklı saldırılar sürüyor

İsrail'den Lübnan'a sızma girişimi! Karşılıklı saldırılar sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 16:27
İsrail-Lübnan sınırında gerilim devam ediyor. Ateşkes için kritik haftaya girildi. Ateşkes olmazsa bu hafta savaş mı çıkacak? Son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve A Haber kameramanı Aydın Baytar son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
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