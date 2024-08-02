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İsrail'den Lübnan'a saldırı: 4 ölü! Soykırım ordusu İsrail'in hedefi bu kez Lübnan'ın güneyi

İsrail'den Lübnan'a saldırı: 4 ölü! Soykırım ordusu İsrail'in hedefi bu kez Lübnan'ın güneyi

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 02.08.2024 14:28
Son dakika haberleri… İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sürüyor. Bölgede gerilim yüksek. Her iki taraf da teyakkuz durumunda. Son durumu Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı bölgeden son durumu aktardı.
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