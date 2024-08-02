İsrail'den Lübnan'a saldırı: 4 ölü! Soykırım ordusu İsrail'in hedefi bu kez Lübnan'ın güneyi

Son dakika haberleri… İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sürüyor. Bölgede gerilim yüksek. Her iki taraf da teyakkuz durumunda. Son durumu Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı bölgeden son durumu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN