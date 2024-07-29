İsrail’den Lübnan’a İHA saldırısı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı

İsrail, Lübnan'ın güneyini İHA'larla hedef aldı. İsrail, Kfar Roummane ve Kounine'ye düzenlediği İHA saldırılarında iki aracı vurdu. İsrail ordusu, söz konusu saldırılarda 2 Hizbullan üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Lübnan basınında yer alan haberlerde ise, Kfar Roummane'ye düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

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