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İsrail'den Lübnan'a füzeli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 23:07
Son dakika... İsrail Lübnan'a füzeli saldırıda bulundu. İsrail, Nebatiye şehrinden sivil bölgeyi hedef aldı. Çok sayıda yaralı var.
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