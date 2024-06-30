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İsrail'den 'Kıyamet Günü Silahı' tehdidi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 14:36
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sürerken, savaşın tüm Ortadoğu'ya sıçrama tehlikesi gün geçtikçe büyüyor. İsrail'den ortadoğu'da topyekün savaş ve kıyamet silahı açıklaması geldi. A Haber muhabiri Mert Hacılioğlu, Tel Aviv'den gelişmeleri aktardı.
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