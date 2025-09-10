10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları İsrail’den Katar’da Hamas’a saldırı! Bölgedeki en sıcak gelişmeler A Haber’de
İsrail’den Katar’da Hamas’a saldırı! Bölgedeki en sıcak gelişmeler A Haber’de

İsrail’den Katar’da Hamas’a saldırı! Bölgedeki en sıcak gelişmeler A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 10:51
Katil İsrail Orta Doğu'da bir ülkeyi daha hedef aldı. Hamas'ın üst düzey yöneticilerini Gazze'deki ateşkesi görüştükleri sırada Doha'da öldürmeye kalktı. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz gelişmeleri aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den Katar’da Hamas’a saldırı! Bölgedeki en sıcak gelişmeler A Haber’de
Sel felaketi: 2 ölü! Yüzlerce kişi tahliye edildi
Sel felaketi: 2 ölü! Yüzlerce kişi tahliye edildi
Uyuşturucu yüklü tekne böyle imha edildi
Uyuşturucu yüklü tekne böyle imha edildi
Fransa’da bugün her şey duracak
Fransa’da bugün “her şey duracak”
Fransa’da sokak protestoları başlıyor!
Fransa'da sokak protestoları başlıyor!
Polonya ilk kez savaşa dahil oldu
Polonya ilk kez savaşa dahil oldu
Bölgedeki en sıcak gelişmeler A Haber’de
Bölgedeki en sıcak gelişmeler A Haber’de
ABD ilk kez izletti: Ufo’yu füzeyle vurmuşlar!
ABD ilk kez izletti: Ufo'yu füzeyle vurmuşlar!
Rusya’dan Ukrayna’ya saldırı: 24 ölü!
Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 24 ölü!
İsrail Gazze’de camiyi bombaladı!
İsrail Gazze'de camiyi bombaladı!
Sumud Filosu’na 24 saatte 2. saldırı
Sumud Filosu'na 24 saatte 2. saldırı
Sumud Filosu’na ikinci kez İHA saldırısı
Sumud Filosu'na ikinci kez İHA saldırısı
Polonya’dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı
Polonya'dan Belarus ile olan sınır kapılarını kapatma kararı
Daha Fazla Video Göster