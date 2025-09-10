10 Eylül 2025, Çarşamba
İsrail’den Katar’da Hamas’a saldırı! Bölgedeki en sıcak gelişmeler A Haber’de
Katil İsrail Orta Doğu'da bir ülkeyi daha hedef aldı. Hamas'ın üst düzey yöneticilerini Gazze'deki ateşkesi görüştükleri sırada Doha'da öldürmeye kalktı. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz gelişmeleri aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman değerlendirmelerde bulundu.