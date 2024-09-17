İsrail’den Hizbullah’a dijital saldırı! Yüzlerce kişi yaralandı

İsrail'den Hizbullah'a bir dijital saldırı gerçekleşti. Kullanılan çağrı cihazları aynı anda birçok noktada patlatıldı. Aralarında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu ve yüzlerce kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu Tel Aviv’den aktardı.