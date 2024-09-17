17 Eylül 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail'den Hizbullah'a dijital saldırı! Yüzlerce kişi yaralandı
İsrail'den Hizbullah'a bir dijital saldırı gerçekleşti. Kullanılan çağrı cihazları aynı anda birçok noktada patlatıldı. Aralarında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu ve yüzlerce kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu Tel Aviv’den aktardı.