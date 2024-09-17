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İsrail'den Hizbullah'a dijital saldırı!

İsrail'den Hizbullah'a dijital saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 17:45
İsrail'den Hizbullah'a bir dijital saldırı gerçekleşti. Kullanılan çağrı cihazları aynı anda bir çok noktada patlatıldı. Aralarında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu ve çok sayıda kişi yaralandı.
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