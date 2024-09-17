İsrail’den Hizbullah’a dijital saldırı!

İsrail'den Hizbullah'a bir dijital saldırı gerçekleşti. Kullanılan çağrı cihazları aynı anda bir çok noktada patlatıldı. Aralarında İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu ve çok sayıda kişi yaralandı.