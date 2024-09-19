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İsrail'den Hizbullah'a bombardıman!

İsrail'den Hizbullah'a bombardıman!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 22:50
İsrail güçleri, Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi. Hizbullah ise İsrail'e ait askeri üsleri vurdu. Yaşanan savaştan en özel görüntüler A Haber canlı yayınında.
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