İsrail’den Hizbullah’a bombardıman!

İsrail güçleri, Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi. Hizbullah ise İsrail'e ait askeri üsleri vurdu. Yaşanan savaştan en özel görüntüler A Haber canlı yayınında.

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