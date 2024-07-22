İsrail’den Han Yunus’ta katliam: 37 ölü

İsrail bir kez daha Gazze’de 'güvenli alan' ilan edilen bölgeyi vurdu. Tahliye emri verilen bölgeden sivillerin çıkışına izin verilmedi. Saldırıda en az 37 sivil katledildi. 120'den fazla kişi yaralandı.

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