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İsrail'den Han Yunus’ta katliam: 37 ölü

İsrail'den Han Yunus’ta katliam: 37 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 19:32
İsrail bir kez daha Gazze’de 'güvenli alan' ilan edilen bölgeyi vurdu. Tahliye emri verilen bölgeden sivillerin çıkışına izin verilmedi. Saldırıda en az 37 sivil katledildi. 120'den fazla kişi yaralandı.
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