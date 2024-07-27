İsrail'den Han Yunus’a yeni tahliye emri! Katil ordusu Han Yunus'ta 182 bin kişiyi yerinden etti

İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları 295. Gününde devam ediyor. İsrail ordusu bir kez daha güvenli bölge olarak ilan ettiği Han Yunus'a saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 182 bin kişi yerinden edildi.

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