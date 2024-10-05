İsrail’den Hamas liderine Lübnan’da suikast!

Lübnan'a sınırlı olarak tanıladığı bir kara harekatına başlayan İsrail, özellikle Beyrut’a yönelik şiddetli bombardımanını sürdürüyor. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, kuzey Lübnan’a düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadının lideri, ailesinden üç kişiyle birlikte öldürüldü... Hizbullah ise Lübnan’ın güneyindeki bir sınır köyünde düzenledikleri saldırıda, İsrail’in "seçkin kuvvetlerinden" 20'den fazla askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

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