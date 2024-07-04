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İsrail’den gerilimi artıracak saldırı! Hizbullah komutanı Ebu Ali Nasır can verdi

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 04.07.2024 10:00
İsrail, Lübnan'a tansiyonu yükseltecek bir saldırı düzenledi. Hedefte Hizbullah'ın üst düzey komutanlarında Ebu Ali Nasır vardı. Nasır saldırıda hayatını kaybetti.
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