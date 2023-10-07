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İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

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Giriş: 07.10.2023 18:40
Güncelleme:07.10.2023 18:40
İsrail-Gazze hattında tansiyon yükseldi. İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. İsrail akşam saatlerinde Gazze'ye bomba yağdırırken, yıkılan binalar canlı yayında böyle görüntülendi.
İsrail’den Gazze’ye bombardıman!
İsrail'den Gazze'ye bombardıman!
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