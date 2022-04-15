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İsrail'den Filistin halkına Ramazan ayında büyük zulüm! Mübarek ayın heyecanı Müslümanların kursağında kalıyor

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Giriş: 15.04.2022 10:13
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 90 Filistinli yaralandı. Her sene Ramazan ayında Mescid-i Aksa üzerinden Filistinlilere kasıtlı saldırılar düzenleyen İsrail, mübarek ayın heyecanı ve mutluluğunu Müslümanların kursağında bırakıyor.
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