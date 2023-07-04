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İsrail'den Cenin kuşatması: 10 ölü! Baskın ve hava saldırıları ikinci gününde neler oluyor?

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Giriş: 04.07.2023 16:52
İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki kuşatma ve saldırıları ikinci gününde devam ediyor. İsrail'in Cenin'e saldırılarında 10 Filistinli öldü, 100 Filistinli yaralandı. İsrail'in saldırıları sonrası kamptaki siviller evlerini terk ediyor.
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