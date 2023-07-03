03 Temmuz 2023, Pazartesi
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İsrail’den Cenin kentine hava bombardımanı
İsrail yönetimi işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki Cenin kentine savaş uçaklarıyla bomba yağdırdı. Tamamı sivil yerleşim yeri olan bölgeye karadan da baskın düzenleyen İsrail güçleri, 5 Filistinliyi şehit etti, 27'sini de yaraladı. İslami Cihad Hareketi, İsrail'e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.