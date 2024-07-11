11 Temmuz 2024, Perşembe
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İsrail'den "bölgeyi tahliye edin" broşürü! ABD'den İsrail'e bomba sevkiyatı
İsrail ordusu bugün Gazze'ye havadan "Gazze'nin güneyindeki herkes bölgeyi terk etsin ve sığınaklara doğru gitsin" broşürü attı. Bu durum İsrail'in yeni bir operasyona hazırladığı iddialarını güçlendirdi. Öte ABD 2 aydır beklettiği 227 kiloluk bombaları İsrail'e göndermeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.