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İsrail'den "bölgeyi tahliye edin" broşürü! ABD'den İsrail'e bomba sevkiyatı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 11.07.2024 11:52
İsrail ordusu bugün Gazze'ye havadan "Gazze'nin güneyindeki herkes bölgeyi terk etsin ve sığınaklara doğru gitsin" broşürü attı. Bu durum İsrail'in yeni bir operasyona hazırladığı iddialarını güçlendirdi. Öte ABD 2 aydır beklettiği 227 kiloluk bombaları İsrail'e göndermeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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