İsrail'den "bölgeyi tahliye edin" broşürü! ABD'den İsrail'e bomba sevkiyatı

İsrail ordusu bugün Gazze'ye havadan "Gazze'nin güneyindeki herkes bölgeyi terk etsin ve sığınaklara doğru gitsin" broşürü attı. Bu durum İsrail'in yeni bir operasyona hazırladığı iddialarını güçlendirdi. Öte ABD 2 aydır beklettiği 227 kiloluk bombaları İsrail'e göndermeye başladı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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