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İsrail'den Beyrut'ta kan donduran katliam saldırısı!

İsrail'den Beyrut'ta kan donduran katliam saldırısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.10.2024 12:20
Güncelleme:23.10.2024 12:20
Terör devleti İsrail'in katliamları Gazze'nin ardından Lübnan'a sıçradı. Katliam ordusu Güney Beyrut'ta gerçekleştirdiği hava saldırısında bir apartmanı yerle bir etti. Olay yerinden gelen görüntüler kan donduran katliam tekniğini gözler önüne serdi.
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