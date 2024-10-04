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İsrail'den Beyrut'a bomba yağmuru!

İsrail'den Beyrut'a bomba yağmuru!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 01:35
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Beyrut'ta bugün 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlendiği ve vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi. Açıklamada ayrıca hava saldırılarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. İsrail ordusunun son günlerde artırdığı hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde yoğunlaşıyor.
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