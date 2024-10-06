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İsrail'den Beyrut'a ağır bombardıman!

İsrail'den Beyrut'a ağır bombardıman!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 00:28
Katil İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki sivillere uzaklaşmaları için uyarıda bulunduktan tam 42 dakika sonra Lübnan'ın kalbi Beyrut'u tekrardan bombalamaya başladı.
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