İsrail’den Batı Şeria’ya hava saldırısı!

İsrail katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak işgal devleti Batı Şeria'ya hava saldırısı düzenledi. 14 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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