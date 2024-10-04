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İsrail'den Batı Şeria'ya hava saldırısı!

İsrail'den Batı Şeria'ya hava saldırısı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 00:14
İsrail katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak işgal devleti  Batı Şeria'ya hava saldırısı düzenledi. 14 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.
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