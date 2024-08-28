İsrail’den Batı Şeria’ya geniş çaplı saldırı! Haritadan silmek istiyorlar

Son dakika dünya haberleri... İsrail ordusu Batı Şeria'ya geniş kapsamlı saldırı başlattı. O saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti çok sayıda kişi de yaralandı.

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