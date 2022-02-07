İsrail’den BAE'ye ardı ardına ziyaretler! Bölgede yeni bir güvelik haritası mı çiziliyor?

Türkiye'nin yakın coğrafyasında hızlı gelişmeler birbirini takip ediyor. Önce İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne cumhurbaşkanı düzeyinde tarihin ilk ziyareti gerçekleşti. Şimdi de ABD'li Centcom Komutanı ve İsrail Polis Şefi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği açıklandı. Peki bu ziyaretlerin amacı ne? Bölgede yeni bir güvenlik haritası mı çiziliyor? Bu soruların cevabını İran'daki A Haber muhabiri Ekber Karabağ verdi.

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