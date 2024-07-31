31 Temmuz 2024, Çarşamba
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İsrail'den 7 saatte 2 suikast! Beyrut'ta Hizbullah’ın 2 No'lu ismi, Tahran’da Haniye öldürüldü
Suikastın faili İsrail, yedi saat içinde iki suikasta imza attı. Önce Hizbullah’ın iki numaralı ismi Fuat Şükür Beyrut'ta öldürüldü. Ardından Hamas'ın Lideri Haniye Tahran'da şehit edildi. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı Kudüs'ten son gelişmeleri aktaracak.