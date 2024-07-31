İsrail'den 7 saatte 2 suikast! Beyrut'ta Hizbullah’ın 2 No'lu ismi, Tahran’da Haniye öldürüldü

Suikastın faili İsrail, yedi saat içinde iki suikasta imza attı. Önce Hizbullah’ın iki numaralı ismi Fuat Şükür Beyrut'ta öldürüldü. Ardından Hamas'ın Lideri Haniye Tahran'da şehit edildi. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı Kudüs'ten son gelişmeleri aktaracak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN