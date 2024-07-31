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İsrail'den 7 saatte 2 suikast! Beyrut'ta Hizbullah’ın 2 No'lu ismi, Tahran’da Haniye öldürüldü

İsrail'den 7 saatte 2 suikast! Beyrut'ta Hizbullah’ın 2 No'lu ismi, Tahran’da Haniye öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 19:40
Suikastın faili İsrail, yedi saat içinde iki suikasta imza attı. Önce Hizbullah’ın iki numaralı ismi Fuat Şükür Beyrut'ta öldürüldü. Ardından Hamas'ın Lideri Haniye Tahran'da şehit edildi. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı Kudüs'ten son gelişmeleri aktaracak.
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