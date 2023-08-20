20 Ağustos 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail’de zulüm üstüne zulüm! Filistinli gencin yüzüne metal bir alet ile “Davud Yıldızı” kazıdılar
İsrail polislerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinli bir gencin yüzünü “Davud yıldızı” çizerek kazıdığı bildirildi. İsrail Polisi, Filistinli gencin yüzündeki Davud Yıldızı şeklindeki yaranın “ayakkabı”dan kaynaklandığını iddia ederken, Adli Tıp bunu yalanlayarak “metal bir araç veya alet tarafından oluşturulduğunu” bildirdi.