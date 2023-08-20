İsrail’de zulüm üstüne zulüm! Filistinli gencin yüzüne metal bir alet ile “Davud Yıldızı” kazıdılar

İsrail polislerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinli bir gencin yüzünü “Davud yıldızı” çizerek kazıdığı bildirildi. İsrail Polisi, Filistinli gencin yüzündeki Davud Yıldızı şeklindeki yaranın “ayakkabı”dan kaynaklandığını iddia ederken, Adli Tıp bunu yalanlayarak “metal bir araç veya alet tarafından oluşturulduğunu” bildirdi.