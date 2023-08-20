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İsrail’de zulüm üstüne zulüm! Filistinli gencin yüzüne metal bir alet ile “Davud Yıldızı” kazıdılar

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Giriş: 20.08.2023 17:42
İsrail polislerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te gözaltına aldığı Filistinli bir gencin yüzünü “Davud yıldızı” çizerek kazıdığı bildirildi. İsrail Polisi, Filistinli gencin yüzündeki Davud Yıldızı şeklindeki yaranın “ayakkabı”dan kaynaklandığını iddia ederken, Adli Tıp bunu yalanlayarak “metal bir araç veya alet tarafından oluşturulduğunu” bildirdi.
Filistinli gencin yüzüne Davud Yıldızı kazıdılar!
Filistinli gencin yüzüne "Davud Yıldızı" kazıdılar!
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